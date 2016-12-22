Reuters рассказал о готовящихся санкциях США в отношении китайских банков

США готовятся ввести в течение нескольких недель новые санкции в отношении китайских банков и компаний, сотрудничающих с КНДР в ядерной и ракетной программах, сообщает Reuters.

Как сообщили агентству источники в администрации президента США, само введение так называемых вторичных санкций и время принятия решения о них зависит от того, насколько оперативно отнесутся китайские власти к призывам усилить давление на КНДР. На данный момент американскими властями рассматривается список из десяти китайских компаний.

Китай является основным торговым партнером Северной Кореи и ключевым поставщиком энергоресурсов, в частности нефти и угля, а также промышленной продукции. Президент США Дональд Трамп со времени встречи в апреле с председателем Си Цзиньпином призывал Китай к экономическому и политическому давлению на КНДР, угрожая в противном случае применить санкции против китайских компаний.

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Китайский лидер в апреле призвал американское руководство отложить на 100 дней введение санкций против работающих с Северной Кореей китайских компаний. 29 июня США ввели санкции против китайского банка, грузовой компании и двух граждан Китая, заподозренных в незаконных связях с КНДР. В конце июня СМИ сообщали о прекращении ​китайской CNPC поставок нефти в Северную Корею в связи с высокими рисками для компании.

4 июля КНДР заявила о запуске межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Хвасон-14». Ракета упала в особой экономической зоне Японии. США также классифицировали ракету как МБР, в то время как Россия заявила о том, что она не представляет угрозы. В ответ на ракетный пуск США немедленно начали совместные военные учения с Южной Кореей, а Дональд Трамп заявил о готовности США применить военную силу по отношению к Пхеньяну.

На встрече с Дональдом Трампом в рамках проходившего 7–8 июля саммита «Двадцатки» в Гамбурге Си Цзиньпин призвал США к «взаимоуважению» и ведению «диалога и переговоров», в том числе по вопросу урегулирования ситуации на Корейском полуострове. Минобороны Китая 9 июля заявило о прекращении контактов с КНДР в рамках «солидарности» с международным сообществом о соблюдении резолюций ООН.

