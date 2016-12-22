Роспотребнадзор предложил прекратить проверки по защите прав потребителей

Роспотребнадзор планирует отказаться в 2018 году от плановых проверок в сфере защиты прав потребителей. Об этом агентству «Интерфакс» сообщили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе Роспотребнадзора отметили, что проверки в сфере защиты прав потребителей затрагивают практически все виды деятельности хозяйствующих субъектов. В связи с этим предложенная Роспотребнадзором инициатива является «наиболее значимой с точки зрения административного воздействия на бизнес».

В начале июля президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян предложил передать Банку России полномочия Роспотребнадзора по защите прав потребителей финансовых услуг. По его словам, Роспотребнадзор сейчас получает жалобы «и на окорочка, и на депозиты», что, по мнению Тосуняна, неправильно.

Также банкиры заявили о том, что ЦБ сможет детально продумать механизмы защиты граждан по каждому финансовому продукту. АРБ передала свои предложения главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.

В Банке России ответили, что предложение банкиров будет рассмотрено, отметив, что финансовые продукты и услуги действительно не учтены в действующем законе «О защите прав потребителей».