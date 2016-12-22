В России сменился следователь по делу об убийстве Вороненкова

Уголовное дело об убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова в Киеве передано другому следователю, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.

По словам собеседника агентства, ранее уголовное дело о мошенничестве Вороненкова и дело об убийстве экс-депутата в Киеве расследовались одним следователем. Сейчас дело об убийстве Вороненкова передали другому следователю.

Бывший депутат Госдумы от фракции КПРФ Денис Вороненков был убит в Киеве 23 марта, убийца был ранен охранником и скончался позже, не приходя в сознание. В тот же день Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело по факту произошедшего. Убийцей оказался бывший боец украинского добровольческого батальона в Донбассе Павел Паршов. 29 марта СКР также возбудил по факту гибели Вороненкова уголовное дело.

Экс-депутат Вороненков уехал на Украину в октябре 2016 года вместе с супругой после поражения на выборах по причине «несправедливого» уголовного преследования. Уголовное дело в отношении Вороненкова велось по факту махинаций бывшего депутата с недвижимостью, в результате которых он, по версии следствия, получил около $1,2 млн и 6,4 млн руб.

На Украине Вороненков дал показания против экс-президента Украины Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене. ​Экс-депутат, в частности, рассказал о письме Януковича президенту России Владимиру Путину с просьбой «ввести войска» на Украину.