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На диетолога Дюкана подали в суд за мошенничество
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На диетолога Дюкана подали в суд за мошенничество
Общество, 18:40
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На диетолога Дюкана подали в суд за мошенничество

Европейский фонд прямых инвестиций подал иск против французского диетолога Пьера Дюкана, обвинив в мошенничестве, пишет The Guardian.

Истец полагает, что врач «обманным путем получил кредитные средства и приоритетное консультирование по финансовым вопросам... не имея намерений выполнить договорные обязательства по погашению или конвертации предоставленных кредитов».

Диетолог планировал потратить эти средства, на то, чтобы выйти на американский рынок со своей диетой, уточняет издание.

Пьер Дюкан начал свою карьеру, работая врачом общей практики в Париже. Наблюдая за пациентами, страдающими ожирением, он придумал свою белковую диету, которую позднее представил в книге «Я не умею худеть». Диетолог Жан-Мишель Коэн раскритиковал метод Дюкана. В 2011 году он подал на него в суд за клевету, но в удовлетворении иска было отказано. В этом же году Британская диетическая ассоциация назвала диету Дюкана одной из худших «звездных диет».

В 2012 году Совет врачей Франции постановил, что диетолог нарушил профессиональный кодекс, зарабатывая на своей методике, и исключил Дюкана из состава совета. Два года спустя Дюкана исключили из реестра французских врачей за коммерческое продвижение его диеты.

Он продал более 11 млн экземпляров брошюры с описанием белковой диеты по всему миру.

Теги: суд , диета
Главное
Dr.Web нашел неизвестный вирус на российском портале госсуслуг Технологии и медиа
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