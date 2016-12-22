Два Ferrari короля Испании продали на аукционе за €444 тыс.

Два автомобиля Ferrari FF, принадлежавших отрекшемуся от трона королю Испании Хуану Карлосу I, проданы на аукционе за €443 842, заявили в Министерстве финансов страны. Об этом сообщает El Mundo.
Стартовая цена за первый автомобиль черного цвета составила €195 тыс., серебристо-черного — €345 тыс. Черный автомобиль был куплен фирмой Argüelles Cars за €201 555, серый купил некий Алваро Алонсо Санчес за €242 287.
Оба автомобиля, 2011 года выпуска, были подарены королю премьер-министром ОАЭ в 2011 году после проведения в этой арабской стране «Формулы-1». Пробег первой — 568 км, второй — 762 км. Король никогда ими не пользовался и передал государству в 2013 году (одну — правительству, другую — в музей Королевской гвардии).
В первый раз государство попыталось продать автомобили в 2015 году, однако аукцион был объявлен недействительным по причине того, что купить их не нашлось желающих. Тогда стоимость одной машины была определена в €350 тыс., а второй — в €345 тыс.
В мае в США на аукционе был продан самолет, принадлежавший Элвису Пресли. Финальная цена составила $430 тыс. Авиалайнер Lockheed JetStar, выпущенный в 1962 году, последние 35 лет провел на стоянке аэродрома в штате Нью-Мексико. Стартовая цена самолета составляла $3,5 млн, но во время аукциона была снижена в несколько раз.