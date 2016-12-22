В Госдуме попросили Собянина не тратить 6 млрд руб. на подсветку деревьев

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и вице-спикер нижней палаты парламента Игорь Лебедев (оба представляют фракцию ЛДПР) направили мэру Москвы Сергею Собянину обращение с просьбой не тратить 6 млрд руб. на декоративное освещение деревьев и газонов. Соответствующее письмо опубликовано на официальном сайте комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов.
Лебедев и Нилов обращают внимание на то, что инициатива столичной мэрии по благоустройству Москвы вызвала общественный резонанс в интернете: пользователи Сети обсуждают идею потратить 6 млрд руб. на подсветку деревьев в негативном ключе. Взамен они предлагают городским законодателям рассмотреть идею вложения этих денег в строительство спортивных площадок.
«Учитывая возникшую в связи с этим социальную напряженность среди граждан всей страны, просим вас рассмотреть возможность отказаться от реализации данного проекта, а денежные средства направить на иные цели. Таковыми могут стать организация небольших спортивных площадок для игры в футбол, баскетбол, волейбол и т.д., особенно во дворах спальных районов города, предоставление иных возможностей для бесплатных занятий спортом», — пишут авторы письма.
Также Нилов и Лебедев подчеркивают, что эти меры будут «более уместны» с учетом существующей экономической ситуации в стране.
О том, что столичные власти опубликовали данные проектов освещения деревьев в Москве, общая стоимость которых составила 6 млрд руб., стало известно в понедельник, 10 июля. Подсвечивать деревья власти хотят на Бульварном кольце и Воробьевых горах. Проект подсветки был разработан компанией «Архком», которая неоднократно получала контракты по программе «Моя улица».