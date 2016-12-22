Исполнительным директором Tiffany&Co стал бывший глава Diesel

Новым исполнительным директором американской сети розничной торговли ювелирными изделиями Tiffany & Co стал бывший глава производящей одежду и аксессуары компании Diesel Алессандро Больоло. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Tiffany & Co.

Больоло вступит в должность 2 октября текущего года и в этот же день присоединится к совету директоров компании. Бывший СЕО Tiffany Фредерик Куменал покинул компанию в феврале этого года, на его место был временно назначен председатель совета директоров Майкл Ковальски.

«От имени всего совета директоров я хотел бы поблагодарить Фредерика Куменаля за его вклад в Tiffany & Co. Во время постоянных проблем на мировом рынке ювелирных изделий Фредерик улучшил управленческую команду и предпринял важные шаги для позиционирования Tiffany как успешного предприятия в долгосрочной перспективе», — заявил Ковальски.

Алессандро Больоло возглавил Diesel в 2013 году. Кроме того, он более 16 лет занимал должности операционного директора и исполнительного вице-президента итальянской компании Bulgari S.p.A., специализирующейся на производстве предметов роскоши и владеющей отелями класса «люкс». Компания входит в группу Louis Vuitton Moët Hennessy и занимает третье место в рейтинге крупнейших ювелирных компаний мира.

Tiffany & Co является второй по величине сетью розничной торговли ювелирными изделиями. Она была основана в 1837 году в Нью-Йорке. Капитализация компании оценивается в $11,32 млрд.