Генконсульство официально уведомили об аресте россиян в Гамбурге

В российское Генеральное консульство в Гамбурге поступил официальный ответ на запрос о задержании в Германии российских граждан, сообщил пресс-секретарь посольства России в ФРГ Денис Микерин на странице в Facebook.

Он подтвердил, что среди иностранцев, задержанных полицией по подозрению в участии в беспорядках в Гамбурге во время саммита G20, значатся двое россиян 1986 и 1996 года рождения. В ближайшее время дипломаты встретятся с ними.

Микерин заверил, что сотрудники генконсульства примут необходимые меры, чтобы обеспечить законные права и интересы задержанных. «Кроме того, надеемся установить контакт с их родственниками на предмет оказания возможной помощи», — добавил он.

Представитель российского посольства выразил надежду, что разбирательство по делу будет максимально оперативным.

Spiegel со ссылкой на отчет городской прокуратуры Гамбурга 12 июля сообщил об аресте двух россиян в связи с беспорядками в ходе саммита G20. Также среди задержанных были 28 граждан ФРГ, шесть — Италии, три — Франции, два — Нидерландов, а также граждане Швейцарии, Австрии, Испании, Румынии, Польши, Чехии, Венгрии, Греции, Венесуэлы и Сенегала. Всего после беспорядков был задержан 51 человек. По данным прокуратуры, в основном это молодые люди в возрасте от 16 до 30 лет.

Задержанным предъявили обвинения в причинении тяжкого вреда здоровью, сопротивлении сотрудникам полиции и нанесении ущерба.