Четверть акций аэропорта Пулково продана пулу инвесторов за €240 млн

Возглавляемый Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) консорциум инвесторов выкупил 25% в капитале управляющей компании петербургского аэропорта Пулково «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС) за €240 млн, сообщил журналистам глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.

«Эти 25% продал наш банк ВТБ, и пришел иностранный инвестор, еще один, помимо Fraport, который будет заниматься управлением и развитием петербургского порта. Сумма сделки — €240 млн, это порядка 15 млрд руб.», — сказал Артемьев (цитата по ТАСС).

О том, что пул инвесторов, в который наряду с РФПИ входят ближневосточные и азиатские фонды, в том числе из ОАЭ, а также фонд Baring Vostok, подал в ФАС заявку на покупку доли в капитале ВВСС стало известно в апреле 2017 года.

«Сделка была очень успешной и прибыльной для нас», — сообщила тогда представитель ВТБ.

По итогам сделки доля банка в капитале ВВСС сократится до 25%, таким же пакетом будет владеть консорциум, возглавляемый РФПИ, фонд Qatar Investment Authority (QIA) сохранит за собой долю в 24,99%, а немецкая Fraport — 25,01%.