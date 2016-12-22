Умер режиссер «Маросейки, 12» Александр Майоров

Кинорежиссер Александр Майоров, снявший фильмы «Маросейка, 12» и «Шанс», умер на 76-м году жизни, говорится в сообщении на сайте Союза кинематографистов России.
Причины и обстоятельства смерти Майорова не уточняются, известно, что он скончался 11 июля.
В 1966 году будущий кинорежиссер окончил филологический факультет Тбилисского университета. С 1974–1977 годах учился в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии (Российский институт сценических искусств). В 1980 году Майоров закончил режиссерский факультет ВГИКа. После окончания института начал работать режиссером-постановщиком на «Мосфильме». В 1984 году вернулся во ВГИК в качестве преподавателя.
Среди режиссерских работ Майорова художественные фильмы «Маросейка, 12», «Шанс», «Побег на край света», «Страховой агент» и другие.