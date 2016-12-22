Греф назвал главные страхи российских банков

Глава Сбербанка Герман Греф назвал главные страхи банков России, в числе которых то, что банки «съест не какая-то одна большая акула, а большая стая мелких рыбешек». Об этом он сообщил на Международном финансовом конгрессе, передает корреспондент РБК.

«Страхи у нас такие, что банки съест не какая-то одна большая акула, а большая стая мелких рыбешек», — сказал Греф. Также в числе основных сложностей для банков он назвал необходимость осмыслить их будущую бизнес-модель.

Также глава Сбербанка выделил в числе главных страхов российских кредитных институтов рентабельность капитала. «К сожалению, мы видим, что маржа будет снижаться в силу целого ряда факторов. Последнее, что может сейчас прийти в голову, — вложить деньги в банки. Более сложного, более неопределенного бизнеса я сегодня не знаю», — дал оценку одному из основных страхов банков Герман Греф.

Кроме того, в число главных страхов банков, по мнению Грефа, входят финансовые технологии (финтех). «Мы видим, что объем инвестиций в финтехе и количество клиентов, которые пользуются интернет-банкингом, настолько широк, что традиционный банкинг уже ушел в историю», — пояснил он опасения банкиров.

Вместе с тем он указал, что Сбербанк за два года уже сократил 1300 отделений, которые обслуживали корпоративных клиентов. «Будем сокращать еще дальше. Если мы достроим наше законодательство, то хождение в банк предприятий станет историей», — заявил Греф.

В конце июня глава Сбербанка заявил, что банк планирует сократить количество бухгалтеров в штате в три раза — до 500 человек. «В Сбербанке работали 33 тыс. бухгалтеров, на сегодняшний день у нас их работают 1,5 тыс., а будут работать 500 человек», — заявил Греф. Он отметил, что Сбербанк в будущем также сократит штат андеррайтеров (сотрудники, рассматривающие заявки на кредиты) с 4,5 тыс. до 1,5 тыс. сотрудников.