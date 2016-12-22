Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Бизнес-советы
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 60,37 59,74 EUR Нал. 68,97 68,17 USD Бирж. 60,10 +0,10 EUR Бирж. 68,49 -0,01 USD ЦБ. 60,18 -0,44 EUR ЦБ. 68,81 -0,64 EUR/USD 1,14 -0,00 ММВБ 1957,10 +0,14% РТС 1025,97 +0,03% Brent 47,91 +0,42% DJIA 21537,34 +0,02% Nasdaq 6278,50 +0,28% FTSE 7412,05 -0,07%
Навальный назвал «странным» пост обвинившего его в «игноре» волонтера
Лента новостей
На Украине возбудили дело из-за работы фабрики «Глория Джинс» в Луганске 16:53, Бизнес В Китае умер лауреат Нобелевской премии мира Лю Сяобо 16:51, Общество Навальный назвал «странным» пост обвинившего его в «игноре» волонтера 16:49, Политика Запретить это: как в разных странах мира пытались закрыть Uber 16:47, Фотогалерея Умер режиссер «Маросейки, 12» Александр Майоров 16:43, Общество Думе предложили повысить предельную сумму покупки украшений без паспорта 16:42, Общество Греф рассказал о совершаемых с клиентами Сбербанка «несуразностях» 16:41, Финансы Греф назвал главные страхи российских банков 16:39, Финансы Эксперты оценили влияние сделки Uber и «Яндекса» на рынок перевозок 16:31, Технологии и медиа «Газпром» разместил евробонды по рекордно низкой ставке 16:27, Бизнес Украина и ЕС не смогли согласовать заявление по итогам саммита в Киеве 16:23, Политика ЦИК не допустил «Яблоко» до выборов в Курске 16:11, Политика На Совете Россия — НАТО обсудили ситуацию на Украине и предстоящие учения 16:08, Политика СМИ сообщили о провозглашении независимого от ИГ «государства» в Ираке 16:05, Политика В Uber пообещали сохранить тарифы после слияния с «Яндекс.Такси» 16:01, Технологии и медиа Планы на выходные: идеи для 15 и 16 июля 16:00, Стиль Подарок «ястребам»: чем грозит России скандал с турбинами Siemens 15:53, Мнение Дочь «завхоза» ФСБ представила свою первую форму для российской сборной 15:50, Бизнес В Турции арестовали организатора взрыва на стадионе в Стамбуле 15:50, Политика В России впервые появится миграционный кодекс 15:41, Политика Яровая предложила ввести «норму» по числу мигрантов в одной квартире 15:39, Политика Осужденный за оправдание терроризма имам попал в больницу СИЗО 15:36, Общество Реализацию «закона Яровой» предложили провести за счет абонентов 15:35, Технологии и медиа Мединский подтвердил уход Кехмана с поста главы Новосибирского театра 15:32, Общество Половина ипотечных кредитов выдана в 10 регионах России 15:31, Недвижимость АвтоВАЗ показал салоны нового универсала и вседорожника 15:31, Авто ФАС не получала ходатайства об объединении Uber и «Яндекс.Такси» 15:17, Бизнес Полиция приостановила дело о нападении на Навального с зеленкой 15:09, Политика
Навальный назвал «странным» пост обвинившего его в «игноре» волонтера
Политика, 16:49
0
Навальный назвал «странным» пост обвинившего его в «игноре» волонтера

Оппозиционный политик и основатель ФБК Алексей Навальный прокомментировал сообщение волонтера своего штаба Александра Туровского, который обвинил его в бездействии и «игноре» после обысков в московской штаб-квартире ФБК.

«Это очень странный пост Александра и по стилю, и по фактам», — написал Навальный на своей странице в Facebook.

Ранее Туровский разместил в Facebook сообщение, где написал, что после задержания и избиения сотрудниками ОМОНа он «не услышал ни одного слова поддержки или участия» от Навального, несмотря на то, что «участвовал в его кампании буквально с риском для жизни».

По его словам, «игнор» со стороны Навального начался, после того как оппозиционный политик призвал своих сторонников «винтиться при каждом удобном случае» во время подготовки акций протеста 12 июня.

Туровский также указал, что он «не первый», кого ФБК оставил в беде. «Очень похожая история была три года назад, когда Денису Лебедеву сломали ногу во время дачинга в Акулинино. Руководство ФБК сразу дало понять Лебедеву — его сломанное колено — это не их проблема», — написал Туровский.

Избитый волонтер штаба Навального в Москве обвинил политика в бездействии
Политика

По словам Навального, сотрудникам штаба не удается связаться с волонтером, чтобы выяснить, не был ли написан этот пост под давлением, однако «все, кто его знает, утверждают, что текст явно не его авторства».

Комментируя тот факт, что изданию Meduza удалось связаться с Туровским, Навальный написал: «Ну, попробуем с ним встретиться и выяснить, что к чему».

Навальный также указал, что сам разговаривал с Туровским, когда тот был в суде, а ФБК нанял для его защиты трех адвокатов. «Мы ни для кого столько не нанимали», — отметил он.

Кроме того, Навальный заявил, что история про оставленного без помощи волонтера со сломанной ногой — ложь в духе «классического кремлевского темника». «Мы предлагали любую помощь, и даже деньги ему переводили, но чувак был просто засланный и его «историю» использовали похожим образом — это вообще классический кремлевский темник», — написал он.

Туровского задержали в ночь на 6 июля во время обысков в штабе Навального на Садовнической набережной. В протоколе задержания указано, что сотрудник ОМОНа применил к Туровскому «боевые приемы самбо» из-за того, что волонтер «мешал проведению следственных действий». Волонтеру стало плохо и его доставили в больницу, где провели люмбальную пункцию и выписали. Вскоре после этого его доставили в суд.

За неповиновение полиции Туровского оштрафовали на 500 руб.

Теги: Алексей Навальный , штаб Навального , Александр Туровский , волонтер
Главное
Реализацию «закона Яровой» предложили провести за счет абонентов Технологии и медиа
Материалы по теме
Полиция приостановила дело о нападении на Навального с зеленкой Политика
Избитый волонтер штаба Навального в Москве обвинил политика в бездействии Политика
В Москве прошли новые задержания волонтеров штаба Навального Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку