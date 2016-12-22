Навальный назвал «странным» пост обвинившего его в «игноре» волонтера

Оппозиционный политик и основатель ФБК Алексей Навальный прокомментировал сообщение волонтера своего штаба Александра Туровского, который обвинил его в бездействии и «игноре» после обысков в московской штаб-квартире ФБК.

«Это очень странный пост Александра и по стилю, и по фактам», — написал Навальный на своей странице в Facebook.

Ранее Туровский разместил в Facebook сообщение, где написал, что после задержания и избиения сотрудниками ОМОНа он «не услышал ни одного слова поддержки или участия» от Навального, несмотря на то, что «участвовал в его кампании буквально с риском для жизни».

По его словам, «игнор» со стороны Навального начался, после того как оппозиционный политик призвал своих сторонников «винтиться при каждом удобном случае» во время подготовки акций протеста 12 июня.

Туровский также указал, что он «не первый», кого ФБК оставил в беде. «Очень похожая история была три года назад, когда Денису Лебедеву сломали ногу во время дачинга в Акулинино. Руководство ФБК сразу дало понять Лебедеву — его сломанное колено — это не их проблема», — написал Туровский.

По словам Навального, сотрудникам штаба не удается связаться с волонтером, чтобы выяснить, не был ли написан этот пост под давлением, однако «все, кто его знает, утверждают, что текст явно не его авторства».

Комментируя тот факт, что изданию Meduza удалось связаться с Туровским, Навальный написал: «Ну, попробуем с ним встретиться и выяснить, что к чему».

Навальный также указал, что сам разговаривал с Туровским, когда тот был в суде, а ФБК нанял для его защиты трех адвокатов. «Мы ни для кого столько не нанимали», — отметил он.

Кроме того, Навальный заявил, что история про оставленного без помощи волонтера со сломанной ногой — ложь в духе «классического кремлевского темника». «Мы предлагали любую помощь, и даже деньги ему переводили, но чувак был просто засланный и его «историю» использовали похожим образом — это вообще классический кремлевский темник», — написал он.

Туровского задержали в ночь на 6 июля во время обысков в штабе Навального на Садовнической набережной. В протоколе задержания указано, что сотрудник ОМОНа применил к Туровскому «боевые приемы самбо» из-за того, что волонтер «мешал проведению следственных действий». Волонтеру стало плохо и его доставили в больницу, где провели люмбальную пункцию и выписали. Вскоре после этого его доставили в суд.

За неповиновение полиции Туровского оштрафовали на 500 руб.