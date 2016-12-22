«Газпром» разместил евробонды по рекордно низкой ставке

«Газпром» разместил евробонды на 500 млн швейцарских франков по рекордно низкой ставке 2,25%, сообщает ТАСС со ссылкой на первого вице-президента Газпромбанка Дениса Шулакова.

По его словам, указанная ставка «является исторически самым низким уровнем заимствований не только «Газпрома», но и кого-либо из российских эмитентов». Первоначальный ориентир ставки составлял 2,25–2,5%.

Шулаков считает, что компания успешно разместилась. Заявки от инвесторов поступили из ведущих стран Европы, в том числе Германии, Великобритании и Италии. При этом наибольшее число заявок пришлось на швейцарцев. «Поучаствовали и азиатские инвесторы, активно проявили себя россияне», — отметил Шулаков.

Аналитик ING Егор Федоров сообщил РБК, что выпуск четырехлетних бондов «Газпрома» торговался по 2,1% годовых.

«Газпром» — понятный заемщик для инвесторов и, несмотря на все политические риски (в том числе, возможное введение новых санкций США), его кредитное качество остается очень высоким», — пояснил он, добавив, что на рынке евробондов развивающихся стран нет хороших альтернатив.

В марте иностранные инвесторы приобрели около 75% выпуска новых евробондов «Газпрома». В общей сложности компания разместила еврооблигации на $750 млн. Их уровень доходности составляет 4,95%. В сделке приняли участие инвесторы из Тайваня, Швейцарии, Великобритании и континентальной Европы. Порядка 25% еврооблигаций приобрели российские инвесторы. Общий спрос на выпуск ценных бумаг составил почти $3 млрд.