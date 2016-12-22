Украина и ЕС не смогли согласовать заявление по итогам саммита в Киеве

Девятнадцатый саммит Украина — ЕС, который проходит в Киеве 12–13 июля, завершится без итогового заявления или совместной декларации. Об этом сообщает газета «Европейская правда».
«19-й саммит Украина — ЕС, второй раз в истории наших отношений, завершится без одобрения итогового заявления или совместной декларации», — указывается в сообщении газеты. Издание утверждает, что отсутствие совместного заявления «по правилам европейской демократии является демонстрацией глубокого кризиса в отношениях».
По данным газеты, Киев настаивал на том, чтобы в совместном заявлении была ссылка на цитату из Соглашения об ассоциации ЕС и Украины, в которой говорится о том, что «Европейский союз признает европейские стремления Украины и приветствует ее европейский выбор, в том числе ее обязательства развивать развитую и устойчивую демократию и рыночную экономику». ЕС выступил «категорически против» такого заявления, отмечает издание.
Ранее президент Украины Петр Порошенко, выступая на открытии пленарной сессии саммита, выразил надежду, что в будущем такие встречи будут проходить в Донбассе и Крыму. «Я надеюсь, что когда-то мы проведем следующие саммиты Украина — ЕС, позвольте мне высказать это предположение, в Донецке и в Ялте», — заявил президент.
По его словам, сохранение единства Европейского союза в поддержке Украины является ключевым признаком для успешного противостояния «российской агрессии». Он отметил, что продление экономических санкций ЕС против России и «четкое подчеркивание» того, что санкции будут действовать «до полной имплементации минских соглашений», служит «ярким свидетельством» поддержки ЕС Украины.Совет Европейского союза в середине июня продлил до 23 июня 2018 года санкции против Крыма. Санкции запрещают импорт продуктов из Крыма и Севастополя, инвестирование для европейских компаний и граждан в предприятия полуострова, а также запрет на туристические услуги.