Россия обжаловала решение ЕСПЧ по делу о теракте в школе Беслана

Россия обжаловала в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) решение по делу «Тагаева и другие против России» о захвате террористами в 2004 году заложников в школе в Беслане, говорится в сообщении пресс-службы Министерства юстиции России.

Российская сторона считает, что при рассмотрении дела ЕСПЧ применил в ее отношении «двойные стандарты». По мнению Минюста, такая судебная практика даст возможность террористам совершать свои акции.

1 сентября 2004 года группа террористов захватила более 1,2 тыс. заложников в школе №1 в городе Беслане в Северной Осетии. Среди них оказались школьники, их родители и работники учебного заведения. Боевики три дня удерживали людей в заминированном спортзале школы, требуя от властей признать независимость Республики Чечня и вывести из нее федеральные войска. В операции по освобождению заложников участвовали бойцы внутренних войск МВД, Минобороны и спецназовцы ФСБ. Инвалидами после этого остались 126 человек, из которых 70 детей.

Через две недели после трагедии ответственность за теракт взял на себя один из лидеров чеченских сепаратистов Шамиль Басаев.

ЕСПЧ начал первое слушание по делу «Матерей Беслана» о теракте 14 октября 2014 года. Дело «Тагаева и другие против России» состояло из семи исков. Коллективный иск подали 447 россиян, по мнению которых, власти нарушили, в частности, их право на жизнь и право на справедливое разбирательство в суде. По мнению истцов, российские силовики не смогли «быстро и адекватно» отреагировать на сигналы о планировавшемся теракте. Европейский суд по правам человека в июле 2015 года принял к рассмотрению часть этих исков.

В комитете «Матери Беслана» в апреле заявили, что обратились в суд для установления виновных в теракте, а не чтобы получить деньги, приводит их слова ТАСС. По словам истцов, страна не защитила своих граждан от угрозы их жизни.

В апреле 2017 года ЕСПЧ постановил, что Россия провалила операцию по освобождению заложников из захваченной школы, обязав страну выплатить в общей сумме €2,9 млн в качестве морального ущерба пострадавшим при теракте.

Минюст планировал обжаловать решение, так как счел решение ЕСПЧ «необоснованным», а аргументы «неубедительными». Ведомство решило, что судья «недопонимала» «тяжести сложившейся после захвата заложников ситуации в Беслане» и специфики «особенностей и рисков» проведения спасательной операции. Выводы ЕСПЧ о применении российскими силовиками огнестрельного оружия «неизбирательны» и «абсолютно беспочвенны», заявили тогда в ведомстве.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что с такой формулировкой ЕСПЧ «невозможно согласиться» и она неприемлима для страны, которая неоднократно подвергалась террористическим атакам. «Необходима юридическая оценка решения», — констатировал пресс-секретарь.