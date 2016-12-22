В Uber пообещали сохранить тарифы после слияния с «Яндекс.Такси»

Uber не будет менять тарифы после создания совместной компании с «Яндекс.Такси», приложения обоих компаний продолжат свою работу. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Uber.

«В настоящий момент мы не планируем изменения тарифов», — заявил представитель компании.

Как уточнили в Uber, в России будет работать российское юридическое лицо, которое будет частью холдинга, зарегистрированного в Нидерландах. В компании также уточнили, что доля «Яндекса» в новой компании будет больше.

«Бизнес «Яндекс.Такси» в этом регионе больше, чем бизнес Uber, поэтому логично, что доля «Яндекса» в новой компании, куда войдет бизнес Uber и бизнес «Яндекс.Такси» в означенных шести странах, больше. Мы считаем сделку очень выгодной для нас, там как получаем значительную долю (36,6%) в новой компании», — прокомментировали в компании слияние.

Ранее Uber и «Яндекс» подписали соглашение об объединении бизнесов по онлайн-заказу такси в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане и приняли решение создать новую компанию. Об этом говорилось в совестном сообщении компаний, поступившем в РБК. В создаваемую компанию в указанных странах также войдет сервис по доставке еды UberEATS.

Согласно соглашению, Uber и «Яндекс» внесут в объединенную компанию $225 млн и $100 млн соответственно. Таким образом, на момент закрытия сделки 59,3% компании будет владеть «Яндекс», 36,6% принадлежит Uber, а 4,1% компании будут владеть сотрудники компании. Главой новой объединенной компании станет гендиректор «Яндекс.Такси» Тигран Худавердян. Закрытие сделки планируется в четвертом квартале текущего года.

Гендиректор и сооснователь холдинга «Яндекс» Аркадий Волож в беседе с РБК сообщил, что объединение бизнесов двух компаний произошло по формуле «выращивания единорогов». «Я думаю, нам удалось найти формулу, как выращивать «единорогов» в большой компании», — заявил Волож. После объявления о сделке стоимость акций «Яндекса» на Московской бирже выросла примерно на 24,97% выше уровня закрытия предыдущих торгов (2039,5 руб. против 1632 руб.).