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СМИ сообщили о провозглашении независимого от ИГ «государства» в Ираке
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СМИ сообщили о провозглашении независимого от ИГ «государства» в Ираке
Война в Сирии, 16:05
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СМИ сообщили о провозглашении независимого от ИГ «государства» в Ираке

Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» провозгласила иракский город Талль-Афар, расположенный к западу от Мосула, «независимым государством». Об этом сообщает иракский телеканал Al Sumaria со ссылкой на местный источник.

По словам источника, «руководство ИГ в Талль-Афаре сделало короткое заявление о независимости от халифата». Обстановку в городе контролируют «арабы и иностранцы», лидеров из числа местного населения в городе нет. Как рассказал собеседник телеканала, боевики провозгласили независимость от «халифата» на следующий день после «новостей о смерти аль-Багдади». Информация о смерти главаря ИГ вызвала споры во «всех оплотах ИГ», добавил он.

О смерти Абу Бакра аль-Багдади 11 июля также рассказали источники этого телеканала из провинции Найнава. В этой провинции расположены и город Мосул, бывшая «столица» провозглашенного террористами «халифата», и город Талль-Афар. По данным телеканала, информация о смерти аль-Багдади стала распространяться в Талль-Афаре. Президент США Дональд Трамп в этот же день написал в Twitter о «большой победе» над силами террористов.

О вероятной ликвидации аль-Багдади в результате авиаударов в Сирии министр обороны России Сергей Шойгу докладывал в июне президенту Владимиру Путину. В конце месяца о смерти аль-Багдади сообщил командующий подразделением иранского Корпуса стражей исламской революции Али Ширази.

Иракские власти заявили 9 июля о полном освобождении Мосула от сил боевиков.

Теги: Ирак , «Исламское государство»
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