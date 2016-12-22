ЦИК не допустил «Яблоко» до выборов в Курске

Избирательная комиссия Курска отказала партии «Яблоко» в заверении списка кандидатов в депутаты партии курского городского собрания, сообщила РБК председатель избиркома Курской области Галина Заика.

Отказ в заверении списка связан с тем, что «Яблоко» подало заявления на 32 кандидатов вместо минимальных 35. «Три человека не представили ни заявления, ни пакет документов. Кроме того, один и тот же кандидат был включен в общую муниципальную часть списка и одновременно в состав территориальной группы», — сказала Заика. Она отметила, что список партии по одномандатным округам заверен: нарушений с документами нет. От «Яблока» идут два одномандатника.

«Яблоко» может заново созвать конференцию, где тайным голосованием выберет кандидатов в депутаты, а потом подать заявления в избирком, однако крайний срок — 18:00 14 июля, добавила Заика.

Региональное отделение партии «Яблоко» сможет участвовать в этих выборах только по одномандатным округам, подтвердил РБК председатель отделения Алексей Шеставин. «Мы не успеем за один день созвать конференцию и подать все документы. Будем готовиться к следующим выборам», — сказал Шеставин.

Ранее ЦИК указал на нарушения «Яблока» при выдвижении кандидатом в губернаторы Свердловской области Евгения Ройзмана. По словам члена ЦИКа Евгения Шевченко, в случае с выдвижением бюро партии не имело право выдвигать кандидата в губернаторы. Ройзман связал заявление Центризбиркома с нежеланием допускать его до выборов губернатора Свердловской области.​

В Единый день голосования, 10 сентября, в 17 регионах страны будут выбирать губернаторов, в шести пройдут парламентские выборы.