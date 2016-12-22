Осужденный за оправдание терроризма имам попал в больницу СИЗО

Осужденный на три года колонии за публичное оправдание терроризма имам московской мечети «Ярдам» Махмуд Велитов госпитализирован в больницу при СИЗО «Матросская тишина», заявил его адвокат Дагир Хасавов. Об этом сообщает ТАСС.

По словам защитника, Велитову стало плохо и его госпитализировали с болями в сердце. Адвокат добавил, что у проповедника онемела нога. Кроме того, Хасавов заявил «Интерфаксу», что у его клиента болело горло.

Адвокат сообщил, что осужденному уже провели ряд обследований. Ранее защитник уже упоминал о том, что Велитов инвалид второй группы, перенес инсульт и инфаркт, и теперь ему необходима аэробная физическая нагрузка.

Хасавов подчеркнул, что «эта госпитализация дает нам основание для изменения меры пресечения до судебного заседания в Верховном суде на более мягкую».

В конце апреля суд приговорил Велитова к трем годам колонии общего режима. По версии обвинения, проповедник 23 сентября 2013 года в мечети Ярдям произнес речь, в которой оправдывал члена запрещенной в России террористической группировки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» Абдуллы Гаппаева. Имама признали виновным по статье «публичное оправдание терроризма» и взяли под конвой в зали суда.

Защита Велитова 5 мая обжаловала приговор. Хасавов в комментарии РБК тогда заявил, что суд вынес решение незаконно и назвал его «проявлением исламофобии судебного состава и дискриминацией по религиозному признаку».

Кроме того, была также направлена жалоба в УФСИН России по Москве на ненадлежащее содержание проповедника в СИЗО «Матросская Тишина». Велитов жаловался, что не получает необходимых лекарств, будучи инвалидом второй группы. Его родственникам также запрещено передавать проповеднику медикаменты. Адвокат имама пообещал, что по факту ареста в зале суда он подаст соответствующие обращения, в том числе в ЕСПЧ.