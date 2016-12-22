Цена акций «Яндекса» впервые превысила 2 тыс. руб.

Стоимость акций компании «Яндекс» на Московской бирже впервые в истории торгов поднялась выше 2 тыс. руб. На максимуме цена бумаг достигла отметки 2039,5 руб., что примерно на 24,97% выше уровня закрытия предыдущих торгов (1632 руб.).

В связи с резким ростом котировок торги акциями «Яндекса» на Московской бирже с 14:47 мск переведены в режим дискретного аукциона.

Скачок котировок произошел, после того как стало известно о том, что «Яндекс» и Uber договорились об объединении своих бизнесов онлайн-заказа такси, работающих на территории России, а также в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане.

«Данная новость является крайне позитивной для бизнеса «Яндекса» и рыночной капитализации компании. По итогам отчетности за первый квартал 2017 года финансовые и операционные показатели «Яндекс.Такси» позволяли оценить стоимость данного бизнеса примерно в 20% от общей рыночной капитализации «Яндекса». Между тем, исходя из оценок стоимости объединенной компании и доли в ней «Яндекса», на сегмент такси теперь приходится до половины рыночной капитализации компании», — отметил аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин.