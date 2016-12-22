Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 60,40 59,77 EUR Нал. 68,99 68,20 USD Бирж. 60,09 +0,09 EUR Бирж. 68,55 +0,05 USD ЦБ. 60,18 -0,44 EUR ЦБ. 68,81 -0,64 EUR/USD 1,14 -0,00 ММВБ 1954,60 +0,01% РТС 1024,36 -0,13% Brent 47,59 -0,25% DJIA 21532,14 +0,57% Nasdaq 6261,17 +1,10% FTSE 7418,27 +0,02%
Цена акций «Яндекса» впервые превысила 2 тыс. руб.
Лента новостей
АвтоВАЗ показал салоны нового универсала и вседорожника 15:31, Авто ФАС не получала ходатайства об объединении Uber и «Яндекс.Такси» 15:17, Бизнес Полиция приостановила дело о нападении на Навального с зеленкой 15:09, Политика В Великобритании опубликовали законопроект о выходе из Евросоюза 15:07, Политика «Зенит» объявил о назначении Кержакова на пост в клубе 15:07, Спорт Цена акций «Яндекса» впервые превысила 2 тыс. руб. 15:04, Финансы Избитый волонтер штаба Навального в Москве обвинил политика в бездействии 14:48, Политика Москалькова попросила суд об освобождении осужденного инвалида 14:35, Общество Австрийский компромисс: как Россия и Запад преодолели кризис в ОБСЕ 14:34, Мнение Европейский университет заявил о начале оформления новой лицензии 14:26, Общество Синоптики пообещали москвичам жаркую погоду в выходные 14:23, Общество Волож прокомментировал сделку с Uber словами о формуле «единорогов» 14:17, Технологии и медиа Костин оценил вероятность сделки по объединению своих НПФ с фондами Минца 14:12, Бизнес Глава ВТБ24 станет первым заместителем главы ВТБ после слияния банков 14:09, Бизнес Песков прокомментировал поведение Трампа на встрече с Путиным 14:01, Политика Акции «Яндекса» вышли на исторический максимум после сделки с Uber 14:00, Бизнес Порошенко попросил ЕС отменить плату за роуминг для украинцев 13:58, Политика В Абхазии задержали подозреваемых в убийстве российского туриста 13:57, Общество СМИ узнали о решении Кехмана покинуть пост главы Новосибирского театра 13:48, Общество «Шоколадница» продала сеть придорожных кафе 13:47, Бизнес МАКС-2017: «Будут воздушные бои с элементами сверхманевренности» 13:45, Партнерский материал Кремль ответил на заявление Трампа о «выгодной для России» победе Клинтон 13:39, Политика Суд оставил иск Siemens без движения до 21 августа 13:39, Бизнес Стала известна дата похорон певицы Миансаровой 13:31, Общество Из Москвы с любовью: школа-студия МХАТ покоряет Сибирь 13:30, Стиль Прокурор рассказал о новых эпизодах взяток в деле полковника Максименко 13:26, Общество
Цена акций «Яндекса» впервые превысила 2 тыс. руб.
Финансы, 15:04
0
Цена акций «Яндекса» впервые превысила 2 тыс. руб.

Стоимость акций компании «Яндекс» на Московской бирже впервые в истории торгов поднялась выше 2 тыс. руб. На максимуме цена бумаг достигла отметки 2039,5 руб., что примерно на 24,97% выше уровня закрытия предыдущих торгов (1632 руб.).

В связи с резким ростом котировок торги акциями «Яндекса» на Московской бирже с 14:47 мск переведены в режим дискретного аукциона.

Скачок котировок произошел, после того как стало известно о том, что «Яндекс» и Uber договорились об объединении своих бизнесов онлайн-заказа такси, работающих на территории России, а также в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане.

«Данная новость является крайне позитивной для бизнеса «Яндекса» и рыночной капитализации компании. По итогам отчетности за первый квартал 2017 года финансовые и операционные показатели «Яндекс.Такси» позволяли оценить стоимость данного бизнеса примерно в 20% от общей рыночной капитализации «Яндекса». Между тем, исходя из оценок стоимости объединенной компании и доли в ней «Яндекса», на сегмент такси теперь приходится до половины рыночной капитализации компании», — отметил аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин.

Теги: «Яндекс» , фондовый рынок
Главное
«Яндекс» и Uber объявили о создании совместной компании Технологии и медиа
Материалы по теме
«Яндекс» и Uber объявили о создании совместной компании Технологии и медиа
Акции «Яндекса» вышли на исторический максимум после сделки с Uber Бизнес
«Коммерсантъ» узнал о 500 млн руб. инвестиций «Яндекса» в автообъявления Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку