Полиция приостановила дело о нападении на Навального с зеленкой

Полиция приостановила расследование уголовного дела в отношении нападавших на Алексея Навального с зеленкой, об этом говорится в письме прокуратуры Москвы, которое опубликовал сам оппозиционер.
«Для сведения сообщаю, что по результатам расследования уголовного дела дознавателем второго отдела УОД ГУ МВД по Москве 13.06.2017 принято решение о приостановлении дознания на основании п. 1 ч. 1 ст. 208 УАК РФ, в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого», — говорится в документе.
Там также отмечается, что уголовное дело по ст. 116 УК РФ, возбужденное против нападавших на Навального, не будет передано в Следственный комитет.
Письмо прокуратуры подписано начальником пятого отдела управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью органов внутренних дел и юстиции О.С. Колотушкиным.
Комментируя документ, полученный от прокуратуры, Навальный напомнил, что личности плеснувших ему в лицо зеленкой были установлены через несколько часов после случившегося.
«Хмыри, плеснувшие мне зеленкой вперемешку с какой-то химической дрянью, действительно были установлены очень быстро. Это Алексей Кулаков, Александр Петрунько и Игорь Бекетов. В связи с тем, что ожог глаза был у меня очень сильным, и я был очень близок к тому, чтобы вообще ослепнуть на один глаз, то есть тут полный состав статьи УК о причинении вреда средней тяжести, а расследование вообще не двигалось, мой адвокат Вадим Кобзев написал жалобу в прокуратуру и потребовал, чтобы дело забрали у полиции и передали в СК», — пояснил Навальный.
В конце апреля возле одного из офисов Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) неизвестные напали на Навального, плеснув ему в лицо жидкостью, смешанной с зеленкой. Случившееся было снято на камеру, после чего показано в эфире канала РЕН ТВ. Расследование по делу было начато 29 апреля. Личности нападавших установили пользователи соцсетей и сотрудники ФБК, они также нашли профили возможных преступников в «ВКонтакте» — ими оказались участники движения SERB. Полиция также заинтересовалась SERB — после нападения на Навального у участников движения прошли проверки. Однако позднее активисты движения заявили, что у правоохранителей нет претензий к движению. Лидер SERB Игорь Бекетов заявил, что он тут «ни при делах». По его словам, активистов организации «подставил кто-то из либеральной оппозиции».
До этого на Навального уже нападали с зеленкой — в конце марта его облили зеленой жидкостью во время визита в Барнаул. В конце 2016 года основатель ФБК объявил о намерении участвовать в выборах президента России в 2018 году.