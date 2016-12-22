Полиция приостановила дело о нападении на Навального с зеленкой

Полиция приостановила расследование уголовного дела в отношении нападавших на Алексея Навального с зеленкой, об этом говорится в письме прокуратуры Москвы, которое опубликовал сам оппозиционер.



«Для сведения сообщаю, что по результатам расследования уголовного дела дознавателем второго отдела УОД ГУ МВД по Москве 13.06.2017 принято решение о приостановлении дознания на основании п. 1 ч. 1 ст. 208 УАК РФ, в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого», — говорится в документе.



Там также отмечается, что уголовное дело по ст. 116 УК РФ, возбужденное против нападавших на Навального, не будет передано в Следственный комитет.



Письмо прокуратуры подписано начальником пятого отдела управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью органов внутренних дел и юстиции О.С. Колотушкиным.



Комментируя документ, полученный от прокуратуры, Навальный напомнил, что личности плеснувших ему в лицо зеленкой были установлены через несколько часов после случившегося.



Алексей Навальный (Фото: Евгений Фельдман / AP)