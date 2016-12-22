Синоптики пообещали москвичам жаркую погоду в выходные

На предстоящих выходных в столице ожидается теплая погода, превышающая климатическую норму. Об этом на круглом столе, посвященном погодным аномалиям лета-2017, сообщила главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова, передает «РИА Новости».

По словам синоптика, в субботу максимальная температура днем составит 22–27 градусов, а в воскресенье столбик термометра поднимется до значений 23–28.

Согласно сообщению на сайте Гидрометцентра, выходные в столице будут дождливыми из-за очередного циклона.

«В субботу, 15 июля, в зоне атмосферного фронта местами пройдут кратковременные дожди, днем с грозами и порывами ветра до 12–17 м/с», — говорится в сообщении.

Метеорологи отметили, что в воскресенье местами также пройдут кратковременные дожди и грозы, сохранятся порывы ветра до 17 м/с.

С начала новой недели осадки сократятся, будет менее облачно. В понедельник местами пройдет кратковременный дождь. Температура ночью не превысит 16 градусов, днем воздух прогреется до 27 градусов. Такая же температура ожидается днем во вторник.

Ранее, 9 июля, синоптики сообщали, что в ближайшее время москвичи смогут открыть купальный сезон. Специалисты центра «Фобос» прогнозировали, что к 15–16 июля начнет формироваться область повышенного атмосферного давления, которая впоследствии перейдет в антициклон, который подарит летнюю погоду. Метеорологи сообщали, что воздух прогреется до 22–27 градусов, а температура воды постепенно дойдет до 19–21 градуса.

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд 8 июля заявил, что «по-настоящему летняя погода» в столице во второй половине июля и первой декаде августа продлится только четыре-пять дней.