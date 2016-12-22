Глава ВТБ24 станет первым заместителем главы ВТБ после слияния банков

Глава ВТБ24 Михаил Задорнов станет первым заместителем президента — председателя правления ВТБ по финансам, кадрам и операционному бизнесу при объединении группы. Об этом глава ВТБ Андрей Костин сообщил в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам Костина, Задорнов будет курировать «такие вопросы как финансы, кадры и операционный бизнес». При этом коренные изменения в компании глава ВТБ пообещал к январю 2018 года.

«Он [Михаил Задорнов] будет играть очень важную роль, у меня большие надежды на него как человека очень системного и профессионального», — добавил Костин.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к ВТБ, писала, что Задорнов продолжит работу в группе ВТБ после объединения банков в качестве одного из первых зампредов правления. Всего, согласно новой схеме, у председателя правления ВТБ Андрея Костина будут три первых заместителя — действующие Юрий Соловьев и Василий Титов, а также Михаил Задорнов.