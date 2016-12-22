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Костин оценил вероятность сделки по объединению своих НПФ с фондами Минца
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Костин оценил вероятность сделки по объединению своих НПФ с фондами Минца
Бизнес, 14:12
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Костин оценил вероятность сделки по объединению своих НПФ с фондами Минца

Глава ВТБ Андрей Костин заявил РБК, что шансы на заключение сделки по объединению НПФ (пенсионного фонда) ВТБ с другими крупнейшими фондами составляют 50 на 50. По его словам, пенсионный фонд банка получил «ряд предложений» не только от Бориса Минца, но и от других крупнейших фондов.

Основная задача в том, чтобы были гарантии, что при любом объединении участники фонда не пострадают. Также он добавил, что наблюдательный совет одобрил сделку-объединение с крупнейшим НПФ. «Жениться будем, вопрос — какая невеста и какой калым нужен за нее», — рассказал Костин.

​В июне ВТБ заказал оценку рыночной стоимости акций негосударственных пенсионных фондов предпринимателя Романа Авдеева и финансовой группы «Будущее» Бориса Минца с целью возможного объединения фондов со своим. Оценке подлежали: НПФ ВТБ, НПФ «Согласие» и НПФ «ОПК» (принадлежат Авдееву), НПФ «Будущее», НПФ «Телеком-Союз», НПФ «Образование» и НПФ «Социальное развитие» (входят в группу «Будущее» Минца). Оценку должна была провести консалтинговая группа KPMG. Стоимость работ — 11 млн руб., срок их проведения — 40 дней с момента подписания договора.

В пресс-службе ВТБ заявили, что банк проводит оценку НПФ для анализа «возможностей клиентского обслуживания».

Теги: ВТБ , Андрей Костин , Пенсионный фонд , Борис Минц , Роман Авдеев
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