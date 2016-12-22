В России впервые появится миграционный кодекс

Яровая предложила ввести «норму» по числу мигрантов в одной квартире

Осужденный за оправдание терроризма имам попал в больницу СИЗО

Реализацию «закона Яровой» предложили провести за счет абонентов

Мединский подтвердил уход Кехмана с поста главы Новосибирского театра

Половина ипотечных кредитов выдана в 10 регионах России

АвтоВАЗ показал салоны нового универсала и вседорожника

ФАС не получала ходатайства об объединении Uber и «Яндекс.Такси»

Полиция приостановила дело о нападении на Навального с зеленкой

В Великобритании опубликовали законопроект о выходе из Евросоюза

«Зенит» объявил о назначении Кержакова на пост в клубе

Цена акций «Яндекса» впервые превысила 2 тыс. руб.

Избитый волонтер штаба Навального в Москве обвинил политика в бездействии

Москалькова попросила суд об освобождении осужденного инвалида

Австрийский компромисс: как Россия и Запад преодолели кризис в ОБСЕ

Европейский университет заявил о начале оформления новой лицензии

Курс евро на 14 июля

EUR ЦБ: 68,81 (-0,64)

Курс доллара на 14 июля

USD ЦБ: 60,18 (-0,44)

Синоптики пообещали москвичам жаркую погоду в выходные

Волож прокомментировал сделку с Uber словами о формуле «единорогов»

Костин оценил вероятность сделки по объединению своих НПФ с фондами Минца

Глава ВТБ24 станет первым заместителем главы ВТБ после слияния банков

Песков прокомментировал поведение Трампа на встрече с Путиным

Акции «Яндекса» вышли на исторический максимум после сделки с Uber

Порошенко попросил ЕС отменить плату за роуминг для украинцев

В Абхазии задержали подозреваемых в убийстве российского туриста

СМИ узнали о решении Кехмана покинуть пост главы Новосибирского театра

«Шоколадница» продала сеть придорожных кафе

МАКС-2017: «Будут воздушные бои с элементами сверхманевренности»

Кремль ответил на заявление Трампа о «выгодной для России» победе Клинтон