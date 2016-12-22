Суд оставил иск Siemens без изменений до 21 августа

Арбитражный суд Москвы оставил иск Siemens по делу о поставке в Крым его газотурбинных установок без изменений до 21 августа, говорится в материалах картотеки суда.

Siemens 11 июля подала иск в столичный арбитраж на ОАО «Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт», ООО «Сименс технологии газовых турбин» и ООО «Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт», потребовав принять обеспечительные меры.

Истец считает, что в «информационных целях» включил в иск свое совместное предприятие с «Силовыми машинами» — «Сименс технологии газовых турбин». Претензии по существу относятся к «Технопромэкспорту» как участнику проекта в Тамани.

О поставках газовых турбин для электростанций Крыма агентство Reuters сообщило 5 июля, отметив, что оборудование производила компания Siemens, которая отправила его на полуостров вопреки санкциям ЕС.

В «Технопромэкспорте», «дочке» «Ростеха», заявили, что турбины закупили на вторичном рынке и модернизировали на российских предприятиях. По данным источников РБК, оборудование произвели на совместном предприятии «Силовых машин» и Siemens в Санкт-Петербурге, но переделали на заводах «Ростеха».

Компания Siemens 7 июля объявила о начале собственного расследования поставки турбин в Крым. В Минэкономики Германии утверждают, что Siemens не причастна к поставке турбин на российский полуостров. Siemens заявил, что турбины произвели для строительства энергомощностей в Краснодарском крае, на Крымский полуостров их поставили против воли производителя.

На следующий день посол ФРГ в России Рюдигер фон Фрич призвал власти России расследовать поставку турбин в обход санкций, что, по его словам, может сильно ударить по «инвестициям в Россию».