Порошенко попросил ЕС отменить плату за роуминг для украинцев

ЕС следует отменить для украинцев плату за роуминг в международных переговорах, заявил президент Украины Петр Порошенко на саммите Украина — ЕС. Об этом написал в своем Twitter пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко

Глава государства отметил, что на Украину из-за рубежа должны прийти инвестиции и новые технологии, сообщает «Интерфакс» . Для этого президент Украины призвал ЕС «обеспечить рывок в человеческих контактах за счет, в том числе, например, отмены тарифов на роуминг международной связи».

Двухдневный саммит Украина-ЕС открылся в Киеве 12 июля. Это уже 19-я по счету встреча лидеров Украины и Евросоюза. Основными вопросами повестки стали ратификация Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, вступление в силу безвизового режима для граждан страны, подведение итогов реформ за три года и их поддержка ЕС, энергетическая безопасность и отношения с Россией. Также в рамках саммита обсуждается подготовка встречи в формате Восточное партнерство в Брюсселе в ноябре 2017 года.

Совет Европейского союза 19 июня продлил до лета 2018 года санкции против Крыма. В конце июня были продлены также и секторальные санкции ЕС против России, а в марте до сентября было пролонгировано действие персональных санкций ЕС в отношении 150 российских юридических и физических лиц.