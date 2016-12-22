Орешкин заявил о прохождении Россией нижней точки кредитного цикла

Минэкономразвития ожидает роста активности банков, который уже к осени 2017 года сможет поддержать экономический рост в целом, заявил глава ведомства Максим Орешкин.

«Россия прошла нижнюю точку кредитного цикла. Мы видим, как банки постепенно осознают, что начался новый цикл роста», — пояснил министр на Международном финансовом конгрессе.

Ранее в четверг глава ЦБ Эльвира Набиуллина на том же конгрессе заявила, что российская экономика находится в начале нового цикла роста.

«Сейчас наша экономика находится в начале нового цикла. Российская экономика вернулась к положительным темпам роста, правда, пока невысоким. В этом году мы ожидаем рост на 1,3–1,8 процента», — сказала Набиуллина.