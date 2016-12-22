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ЦУМ будет принимать Alipay у китайских туристов
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ЦУМ будет принимать Alipay у китайских туристов
Бизнес, 13:07
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ЦУМ будет принимать Alipay у китайских туристов

ЦУМ, который развивает группа Mercury, станет партнером платежной системы Alipay в России — собственного сервиса Alibaba. Об этом говорится в сообщении компании (есть в распоряжении РБК).

Alipay, которая входит в Alibaba Group​ через Ant Financial Services Group, была создана в 2004 году для осуществления платежей на одной из платформ корпорации — сайте Taobao. После к ней были подключены все основные проекты группы, включая AliExpress, и теперь ей пользуются около 450 млн человек. При использовании сервиса покупатель передает деньги за товар не продавцу, а сервису, который «хранит деньги» до подтверждения получения заказа клиентом. Для проведения оплаты в розничной точке необходим специальный терминал — мобильная касса. В России Alipay появилась в апреле 2017 года, но пользоваться ею могут только обладатели карт, эмитированных китайскими банками.

«Доля китайских покупателей в ЦУМе постоянно растет, и мы делаем все возможное, чтобы обеспечить им максимально комфортные условия», — приводятся в сообщении слова операционного директора ЦУМа Александра Павлова. По ег​о словам, ЦУМ уже нанимает консультантов, владеющих китайским языком. Mercury разработала туристическую шопинг-программу для ЦУМа и ДЛТ в Санкт-Петербурге еще в начале 2016 года.

В прошлом году Россию посетили около 1,5 млн туристов из Китая. Средний объем трат за одну туристическую поездку у китайцев составляет $4 тыс. Среди китайских туристов как раз популярны аксессуары люксовых производителей, ювелирные изделия, парфюмерия, косметика, которые продаются в ЦУМе, говорит директор по развитию бизнеса Alipay в России и СНГ Богдан Задорожный.

Теги: ЦУМ , Alipay , AliExpress
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