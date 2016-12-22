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В Киргизии 40 местных жителей напали на склад с золотой рудой
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В Киргизии 40 местных жителей напали на склад с золотой рудой
Общество, 12:16
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В Киргизии 40 местных жителей напали на склад с золотой рудой
На севере Киргизии несколько десятков человек из числа местных жителей пытались ограбить склад золотодобывающей компании «Кыргызалтын», об этом РБК рассказали в пресс-службе МВД республики.

«Была попытка вывести золотосодержащую руду. По данному факту возбуждено дело по статье «грабеж», ч. 2, 3, 4 «проникновение в помещение или иное хранилище» и «завладение имуществом в особо крупном размере». Попытка вывоза была пресечена», — заявили в МВД.

В ведомстве уточнили, что попытка ограбления произошла 8 июня. Тогда были задержаны 23 человека.

По данным МВД, около 40 мужчин пытались ограбить склад и на машинах вывезти золотосодержащую руду с месторождения Солтон-Сары, однако ограбление удалось предотвратить.
Теги: грабеж , Киргизия , «Кыргызалтын»
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