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Задержанный в Испании российский программист направил обращение Путину
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Задержанный в Испании российский программист направил обращение Путину
Общество, 11:57
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Задержанный в Испании российский программист направил обращение Путину

Российский программист Станислав Лисов, задержанный в Барселоне по запросу ФБР в январе, направил обращение к президенту Владимиру Путину, об этом РБК сообщил его общественный защитник Александр Ионов.

«В преддверии суда 20 июля Станислав обратился к президенту РФ с просьбой оказать помощь в решении сложившейся ситуации. Обращение отправлено через электронную почту», — сообщил Ионов. По его словам, ответ на обращение не поступал.

«Суд будет происходить в Испании в Мадридском суде. Его дело будет разбираться только по одному вопросу — экстрадиции. Останется ли Ионов в Испании, а затем сможет перебраться в Россию, или же его признают виновным и экстрадируют в США, а там [в США] будет суд», — пояснил Ионов. Он добавил, что в данный момент Лисов находится в тюрьме под Мадридом. «Чувствует он себя перед судом достаточно нервно, потому что полгода находится в условиях непонятной правовой ситуации», — пояснил Ионов.

В Барселоне российского программиста Станислава Лисова задержали 13 января по подозрению в причастности к хакерским атакам. По словам вице-президента российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Александра Ионова, в США Лисову грозит 35 лет тюремного заключения.

Как сообщала супруга задержанного Дарья Лисова каналу RT, Лисов — выпускник Таганрогского радиотехнического института, работал специалистом по контролю качества программного обеспечения в таганрогском ООО «Оджетто Веб». Дарья Лисова утверждает, что в Испанию пара ездила в отпуск, а задержали ее мужа в аэропорту, где они сдавали арендованную машину.

Теги: Владимир Путин , Испания , прошение , Станислав Лисов
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