Выручка «Росатома» по МСФО за 2016 год составила 864,6 млрд руб.

Выручка госкорпорации «Росатом» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2016 году выросла на 5,3% к уровню 2015 года, до 864,6 млрд руб., сообщается в годовом отчете компании.
По итогам прошлого года долгосрочный портфель зарубежных заказов вырос на 20,9% и достиг $133,4 млрд.
Помимо этого компания увеличила портфель заказов по новым продуктам. «Портфель заказов по новым продуктам на десятилетний период вырос на 74,6%, до 1018,8 млрд руб., а выручка по новым продуктам — на 52,6%, до 190,8 млрд руб.», — говорится в отчете.
В документе отмечается, что прошедший год снова стал рекордным по генерации электроэнергии на российских атомных станциях. Было выработано 196,4 млрд кВт·ч, доля АЭС в энергобалансе России составила 18,3%. Этому способствовали ввод в эксплуатацию четвертого энергоблока Белоярской АЭС с реактором на быстрых нейтронах БН-800 и энергетический пуск первого энергоблока Нововоронежской АЭС-2 с реактором поколения «3+».
Во время форума «Атомэкспо-2017», который проходил в Москве в июне, «Росатом» заключил более 50 соглашений о международной кооперации.
По словам главы госкорпорации Кирилла Комарова, подписанные соглашения помогут компании оставаться «инновационным и технологическим лидером мирового рынка атомной энергетики». Он пояснил, что у атомной энергетики есть «хорошие перспективы для развития», но, по его мнению, они связаны с «внедрением новых технологий».