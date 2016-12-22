Умер фигурант дела о коррупции в ФИФА Чак Блейзер

Бывший чиновник ФИФА Чак Блейзер в возрасте 72 лет скончался в США. Он был одним из фигурантов дела о коррупции в футбольной организации. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на адвокатов Блейзера.

Блейзер долгое время боролся с раком. В 2015 году ему пожизненно запретили заниматься любой деятельностью, связанной с футболом.

«Мы искренне опечалены кончиной нашего подзащитного и друга. Его проступки, за которые он принял на себя полную ответственность, оказали положительное влияние на международный футбол», — сказано в заявлении адвокатов.

Блейзер занимал пост генсека Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ). Комитет по этике ФИФА принял решение о его отставке, основываясь на итогах расследования с помощью Минюста США. В 2013 году Блейзер признал себя виновным в подкупе, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов и согласился помочь следователям в расследовании коррупции в ФИФА.