СМИ узнали о продаже Daimler 1 млн загрязняющих атмосферу автомобилей

Немецкий автоконцерн Daimler подозревается в продаже с 2008 по 2016 год в Европе и США одного млн дизельных автомобилей с недопустимо высоким уровнем выброса вредных веществ в атмосферу, пишет газета Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на ордер на обыск суда города Штутгарта. Среди реализованных машин было несколько люксовых моделей Mercedes-Benz.

По информации издания, в реализованных машинах были установлены дизельные моторы OM642 и OM651 с механизмом, который занижал показатели выбросов. Из этого следует, что Daimler нарушил распоряжение Федерального автомобильного ведомства (KBA), которое просило концерн заменить двигатели.

В Daimler отказались комментировать эту информацию.

В мае в офисе Daimler ​в ФРГ прошел обыск. По данным немецкого издания Focus Online, он был связан со скандалом вокруг выбросов дизельного топлива в атмосферу. По данным Bloomberg, обыски прошли в 11 офисах компании на территории Германии.

В апреле 2017 года Министерство юстиции США обвинило Daimler в превышении норм выброса вредных газов автомобилями, которые производит концерн. По данным Минюста, автоконцерн знал о проблеме и преднамеренно сфальсифицировал информацию о выбросах. После запросов американского ведомства Daimler начал собственное внутренне расследование.