Почти половина россиян ждет улучшений после встречи Путина и Трампа

Почти половина опрошенных россиян (48%) считает, что после встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на саммите G20 отношения между двумя странами «значительно улучшатся». Об этом говорится в результатах опроса, проведенного ВЦИОМ.

При этом не ждет каких-либо изменений в отношениях между Москвой и Вашингтоном 41% респондентов. О негативных результатах говорит лишь 1% россиян, ухудшение двусторонних отношений в целом прогнозируют 2% опрошенных.

Первая встреча Путина и Трампа стала «заметным событием» для россиян: 89% респондентов знают, что встреча лидеров состоялась, а наиболее запомнившимися темами встречи для тех, кто слышал о ней, стали ситуация в Сирии и на Украине, вопросы двустороннего сотрудничества, борьба с терроризмом.

Согласно результатам опроса, после встречи президентов россияне стали больше «симпатизировать» Трампу лично. Доля россиян, давших положительный ответ, возросла с 13% в апреле до 27% в июле. О безразличии высказались 40%.

Путин и Трамп впервые встретились в Гамбурге на саммите G20 7 июля. Главы государств проговорили между собой 2 часа 15 минут. Как сообщал глава российского МИДа Сергей Лавров, президенты обсудили Украину, Сирию, кибербезопасность и проблему КНДР.

