«Коммерсантъ» рассказал о новой программе поддержки валютных ипотечников

Заключительный вариант новой госпрограммы помощи ипотечным заемщикам направлен на оказание поддержки исключительно тем, кто брал валютные кредиты на жилье, и сможет охватить до 2 тыс. человек, пишет газета «Коммерсантъ».

По информации издания, более 15 тыс. рублевых заемщиков, которые собрали документы, но не успели воспользоваться прежней программой, поддержки не дождутся.

Окончательные параметры помощи ипотечным заемщикам были утверждены на встрече в Центробанке, на которой присутствовали топ-менеджеры ключевых банков, предоставляющих кредиты на жилье. Как пишет «Коммерсантъ», в их числе представители Сбербанка, ВТБ 24, «Дельтакредита», СМП Банка, Совкомбанка и Абсолют Банка. Кроме того, на совещании присутствовали советник Центробанка Алексей Симановский и глава службы по защите прав потребителей Банка России Михаил Мамута. Официально комментировать окончательную версию новой программы участники встречи не стали, рекомендовав дождаться официального объявления.

Минстрой должен на днях внести соответствующий проект постановления в правительство, сообщает «Коммерсантъ».

По словам источников издания, главным условием новой программы помощи будет оказание поддержки только тем заемщикам, чей платеж по кредиту увеличился не менее чем на 30%. Таким образом, получается, что поддержку получат только обладатели валютных кредитов, так как у тех, кто брал ипотеку в рублях, сумма платежа осталась прежней.

По мнению одного из участников совещания в ЦБ, рублевым заемщикам нужен другой формат поддержки — платежные каникулы. Так как их трудности связаны с потерей работы или снижением дохода, а не с ростом курса валюты.

«Коммерсантъ» отмечает, что наибольшее число валютных кредитов на жилье у клиентов Сбербанка, ВТБ, «Дельтакредита», Москоммерцбанка, Райффайзенбанка и Совкомбанка.

По условиям программы государство может выделить проблемному заемщику до 30% от суммы долга, но не более 1,5 млн руб. В некоторых случаях выплата может быть увеличена до 3 млн руб. Решение об увеличении суммы будет принимать специальная межведомственная комиссия.

Среди прочих условий предоставления господдержи — срок действия кредитного договора: он должен быть заключен не менее чем за год до обращения гражданина. Кроме того, ставка по реструктурированному кредиту не должна превышать 11,5%.

Новая программа господдержки ипотечным заемщикам не будет иметь срока действия и завершится, как только закончатся выделенные на ее реализацию деньги.

«Мы рады, что продлили программу и выделили деньги для социально незащищенных категорий граждан, столкнувшихся с долгосрочным ухудшением финансового положения из-за роста курса», — рассказала зампред Абсолют Банка Татьяна Ушкова. По ее словам, крайне важно то, что начнет действовать специальная комиссия, которая сможет утверждать помощь для граждан, нуждающихся в поддержке, но формально не подходящих по какому-то из критериев.

В начале июля премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился выделить 2 млрд руб. на продление программы помощи ипотечным заемщикам. При этом окончательные требования к участникам программы тогда не были установлены.

Решение продлить программу было продиктовано тем, что предыдущая программа исчерпала лимит, а 16 тыс. человек, подавших заявки, остались без помощи.

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что около 30 тыс. граждан, подавших заявки на господдержку, не получат помощи, так как выделенные на программу средства уже распределены.

Программа помощи ипотечным заемщикам работала с апреля 2015 по май 2017 года. Она предусматривала реструктуризацию проблемной ипотеки по ставке не выше 12% годовых. На реализацию программы из бюджета выделили 4,5 млрд руб. Программа распространялась на рублевые и валютные кредиты на жилье.