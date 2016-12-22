Мощи Николая Чудотворца прибыли из Москвы в Санкт-Петербург

Мощи святого Николая Чудотворца прибыли из Москвы в Санкт-Петербург, передает «РИА Новости» со ссылкой на слова представителя Санкт-Петербургской митрополии.



«Мощи святителя Николая Чудотворца прибыли в Санкт-Петербург», — сказал он. Мощи будут доставлены в Александро-Невскую лавру, допуск паломников к ним начнется в 16:00 мск. Из Москвы в Петербург мощи святого доставили самолетом из аэропорта Внуково-3. В Петербурге они пробудут до 28 июля.



В Москву мощи Николая Чудотворца прибыли 21 мая, в храме Христа Спасителя их встретил патриарх Кирилл. Их пронесли в храм через живой коридор из верующих, которые желали встретить мощи. До этого они хранились в итальянском городе Бари на протяжении 930 лет. О том, что мощи святого Николая будут привезены в Россию, патриарх Кирилл договорился с папой римским Франциском во время встречи в феврале 2016 года на Кубе.

По словам начальника управления по связям с религиозными организациями Константина Блаженова, за время пребывания в Москве мощам Николая Чудотворца успели поклониться почти 2 млн человек.Николай Чудотворец является одним из самых почитаемых среди православных христиан святых. По словам патриарха Кирилла, Святитель и Чудотворец Николай, с точки зрения народного почитания на Руси, был и остается первым святым. Причина этому — множество чудес, объяснил патриарх.