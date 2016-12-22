Четыре человека стали жертвами ДТП с грузовиком в Самарской области

Четыре человека стали жертвами лобового столкновения легковой машины с грузовиком на трассе в Самарской области. Один пострадавший госпитализирован, сообщает пресс-служба главного управления МВД по региону в соцсети «ВКонтакте».

По данным инспекторов ГИБДД, авария произошла в 06:30 по мск на 956-м км трассы М5. Водитель легковушки Hyundai Solaris, который ехал со стороны Тольятти в сторону Сызрани, по неустановленной причине выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Renault Magnum, двигающимся ему навстречу.

ГИБДД устанавливает и опрашивает очевидцев ДТП.

Согласно информации самарского портала 63.ru, автомобильная авария произошла около населенного пункта Валы. «Легковой автомобиль в щепки, один человек точно погиб. Детское кресло на трассе раскидано по частям», — приводит портал слова очевидцев.