У побережья Папуа — Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 6,7

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло у побережья острова Новая Ирландия, принадлежащего Папуа — Новой Гвинее. Об этом сообщает портал WFP Disaster Alerts‏.

По данным портала, толчки зафиксированы в 3:36 по всемирному времени UTC (6:36 мск), в 38 км к югу от острова Новая Ирландия. Очаг залегал на глубине 33 км. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее на острове Бугенвиль Папуа — Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 8,0. Как сообщал Reuters, толчки ощущались в 47 км от административного центра острова города Аравы, информации о жертвах не поступало.