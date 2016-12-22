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МЧС предупредило москвичей об ухудшении видимости на дорогах из-за тумана
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МЧС предупредило москвичей об ухудшении видимости на дорогах из-за тумана
Общество, 09:01
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МЧС предупредило москвичей об ухудшении видимости на дорогах из-за тумана

Главное управление МЧС по Москве предупредило жителей города об ухудшении видимости на улицах до 200–500 м из-за тумана, об этом говорится в официальном сообщении ведомства.

В МЧС порекомендовали проявлять повышенное внимание на дорогах, по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте.

«Нельзя забывать, что туман представляет опасность для всех участников дорожного движения. При движении в тумане на автомобиле следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений. Большинство дорожно-транспортных происшествий в условиях тумана происходит с движущимся впереди транспортным средством. Важно учитывать, что туман скрадывает расстояние — целесообразно увеличить обычную дистанцию», — напомнили в МЧС.

«При движении в тумане повышается утомляемость водителей. При ухудшении видимости в тумане до 50 м и менее движение транспорта прекращается», — заключили в ведомстве.

Теги: Москва , погода , туман , ГУ МЧС
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