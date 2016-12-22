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СМИ узнали о заключении «крымскими диверсантами» сделки с прокуратурой
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СМИ узнали о заключении «крымскими диверсантами» сделки с прокуратурой
Политика, 09:22
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СМИ узнали о заключении «крымскими диверсантами» сделки с прокуратурой

Обвиняемые в подготовке диверсий в Республике Крым Андрей Захтей и Дмитрий Штыбликов признали свою вину и заключили досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката Захтея Александра Попова.

Защитник утверждает, что Захтей в письменном виде отказался от его услуг. По мнению защитника, таким образом Захтей пытается найти «оптимальный вариант» решения своих проблем. Отказ от услуг адвоката был одним из условий заключения соглашения с прокуратурой, из-за которого там ему могли предложить «большую скидку», подчеркнул адвокат.

По словам Попова, такое же соглашение с прокуратурой заключил и Штыбликов. Это подтвердил «Коммерсанту» брат обвиняемого, Алексей, отметив, что о таком соглашении говорилось в решениях суда о продлении ареста Дмитрию Штыбликову. Однако, по словам брата, непонятно, из-за чего «десять месяцев идет следствие и нет суда, если есть такое соглашение».

Согласно соглашению, Захтей обязуется признать свою вину и дать показания против себя. Ранее обвиняемые давали показания о подготовке разведкой Украины взрывов в Крыму. Их дела, по данным газеты, направят в суд, где рассмотрят в особом порядке. Это гарантирует им минимальные сроки наказания.

В августе 2016 года ФСБ заявила о предотвращении диверсий в Крыму, которые, по их данным, готовило главное управление разведки Минобороны Украины. Сотрудники ФСБ в августе задержали подозреваемых в подготовке терактов — сотрудника главного управления разведки Минобороны Украины Евгения Панова и жителя Крыма Андрея Захтея, которые пытались прорваться через крымскую границу. Других подозреваемых в подготовке диверсий — Дмитрия Штыбликова, Алексея Бесарабова и Владимира Дудко — ФСБ задержала в ноябре.

В декабре того же года Панов пожаловался в Следственный комитет, что его шесть дней пытали «предполагаемые сотрудники ФСБ». Спустя несколько дней на пытки со стороны сотрудников ФСБ пожаловался и Захтей.

Теги: Крым , прокуратура , диверсанты , Андрей Захтей , Дмитрий Штыбликов , Евгений Попов
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