Макрон обвинил ФРГ в получении выгоды от неурядиц в еврозоне

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Германия как конкурентоспособное государство «получает выгоду» от дисбалансов в еврозоне. Об этом глава Франции сообщил в интервью газетам Waz и ​Ouest-France.

«Есть победители: к ним относится Германия, которая смогла провести реформы, и я приветствую такие усилия. Но Германия также выигрывает от дисбалансов в еврозоне, такая ситуация нездорова, потому что не может быть устойчивой», — сказал Макрон.

По словам главы Франции, страны, у которых уже есть долг, набирают еще больше обязательств, в то время как конкурентоспособные государства лишь укрепляют свои позиции.​ «Я хотел бы, чтобы еврозона была более гомогенной», — пояснил Макрон.

Макрон подчеркнул, что в Евросоюзе необходимо разрабатывать механизмы для обеспечения согласованности и справедливости в еврозоне как «ключ к стабильному союзу». «Поэтому нам нужна еврозона с общим бюджетом, правительством, которое будут распределять этот бюджет и осуществлять демократический контроль, которого сегодня не существует», — добавил президент.