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В Приморье из-за пожара на подстанции остались без света 4 тыс. человек
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В Приморье из-за пожара на подстанции остались без света 4 тыс. человек
Общество, 06:23
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В Приморье из-за пожара на подстанции остались без света 4 тыс. человек

В Приморском крае в результате пожара на электроподстанции в поселке Кировском без электричества остались 4 тыс. человек. Об этом сообщается на сайте администрации Приморского края и органов исполнительной власти региона.

Возгорание на подстанции произошло вечером 12 июля. Без света в том числе остались три санатория, говорится в сообщении. «На место пожара выехали пожарные расчеты и бригады энергетиков, которые после ликвидации пожара приступили к восстановительным работам», — отмечается в сообщении.

В 05:00 по местному времени (22:00 мск) 13 июля электроэнергию частично восстановили.

Согласно сообщению, ​восстановительные работы осложняются тем, что в поселке накануне вечером на протяжении двух часов шел сильный дождь, выпало более 100 мм осадков.

Теги: Приморский край , подстанция , электричество , Пожар
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