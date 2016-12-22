В Приморье из-за пожара на подстанции остались без света 4 тыс. человек

Власти Сахалина пообещали снизить цену на авиабилеты до Курил почти вдвое

В Конгресс внесли новый вариант антироссийских санкций

Мария Захарова назвала историческим извращением фильм о «лесных братьях»

Число погибших в результате наводнения в Японии возросло до 29

На Лазурном берегу арестовали виллу сооснователя «Юлмарта»

Трамп прокомментировал встречу своего сына с российским адвокатом

СМИ объяснили отказ Медведева от поездок в регионы фильмом Навального

Экс-премьер Украины заявил о возможной скорой смене власти в стране

Два члена Демпартии предложили Конгрессу обсудить импичмент Трампа

В Лондоне с вокзала эвакуировали 2 тыс. человек

Reuters сообщил о новых поставках газовых турбин в Крым

США сняли запрет на использование ноутбуков на рейсах Egyptair

Скончалась исполнительница песни «Черный кот»

Пентагон опроверг связь землетрясения в Японском море с ядерным взрывом

«Ростех» инвестирует в заводы пиротехники для выхода на европейский рынок

В Японском море произошло землетрясение магнитудой 5,8

В Подмосковье в ДТП с грузовиком пострадали девять человек

Трамп назвал причину разногласий с Путиным

Парламент Мальты легализовал однополые браки

«Ювентус» подписал контракт с футболистом «Баварии»

На Украине начали расследование по факту назначения Луценко генпрокурором

США выделили Украине $25 млн на безопасность

Защита для iPhone: как застраховать гаджет и получить возмещение

Fitch назвал главную угрозу для финансовой стабильности

Экс-президента Бразилии приговорили к 9,5 года тюрьмы за коррупцию

В России продлили запрет на продажу спиртосодержащей непищевой продукции

Французский суд разрешил Google не платить налог на сумму более €1 млрд

Впервые в истории Ирана главой авиакомпании стала женщина

Минкомсвязь предложила понизить налоги для СМИ