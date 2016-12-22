В Приморье из-за пожара на подстанции остались без света 4 тыс. человек

В Приморском крае в результате пожара на электроподстанции в поселке Кировском без электричества остались 4 тыс. человек. Об этом сообщается на сайте администрации Приморского края и органов исполнительной власти региона.
Возгорание на подстанции произошло вечером 12 июля. Без света в том числе остались три санатория, говорится в сообщении. «На место пожара выехали пожарные расчеты и бригады энергетиков, которые после ликвидации пожара приступили к восстановительным работам», — отмечается в сообщении.
В 05:00 по местному времени (22:00 мск) 13 июля электроэнергию частично восстановили.
Согласно сообщению, восстановительные работы осложняются тем, что в поселке накануне вечером на протяжении двух часов шел сильный дождь, выпало более 100 мм осадков.