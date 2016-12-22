Число погибших в результате наводнения в Японии возросло до 29

В Японии число погибших в результате наводнения, вызванного сильными ливнями на юго-западном острове Кюсю, возросло до 29, сообщает японский телеканал NHK.

Без вести пропавшими числятся 20 человек, поиски продолжаются, отмечает телеканал.

Ранее, 9 июля, ​NHK сообщало, что в результате наводнения в Японии погибли 18 человек, еще 14 пострадали. Спасатели находили тела погибших в префектуре Фукуока города Асакура и префектуре Оита.

Телеканал отмечал, что свыше 570 человек оказались отрезаны от внешнего мира, а в эвакуационных центрах находились свыше 1,8 тыс. граждан.

Сильные ливни начались в Японии на прошлой неделе. Издание Manichi 6 июля сообщало, что в результате наводнения без вести пропали 22 человека.



Из-за стихии в Фукуока произошло множество оползней. Некоторые дороги в связи с случившемся оказались заблокированы, из-за чего в несколько населенных пунктов перестал ходить транспорт. Местные власти в тот день поручили срочно эвакуировать около 550 тыс. жителей.