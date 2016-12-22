Трамп прокомментировал встречу своего сына с российским адвокатом

Президент США Дональд Трамп заявил, что узнал о том, что его сын Дональд Трамп-младший в июне 2016 года встретился с адвокатом из России Натальей Весельницкой «несколько дней назад». Об этом глава государства сказал в интервью агентству Reuters.

Он также отметил, что не осуждает сына за то, что он встретился с адвокатом. «Я думаю, что многие люди бы согласились эту встречу провести», — сказал президент.

​О встрече сына Трампа с Натальей Весельницкой сообщила The New York Times 9 июля. По информации издания, у россйиского адвоката есть «связи с Кремлем». Как отмечал Дональд Трамп-младший, их встреча была посвящена обсуждению запрета усыновления детей из России гражданами США.

Позже телеканал CNN сообщил о расследовании спецпрокурора США в отношении сына американского лидера в связи с его встречей с адвокатом.

