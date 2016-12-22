Экс-премьер Украины заявил о возможной скорой смене власти в стране

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров высказал мнение, что нынешняя власть в стране в скором времени может поменяться. Об этом он сказал в разговоре с газетой «Известия».

«Все идет к тому, что режиму [президента Украины] Петра Порошенко осталось недолго, вскоре возможны перемены», — считает он. Он добавил, что в настоящее время на Украине все больше граждан и, в частности, политиков «выражают недовольство политической и экономической ситуацией в стране», пишет издание. ​

Азаров также отметил, что ему хотелось бы вернуться на Украину. «Я не думаю о каких-то должностях, а думаю о том, чтобы на Украине восстановился конституционный порядок и можно было бы свободно вернуться, не опасаясь политических преследований», — сказал он.

Николай Азаров был отправлен в отставку в январе 2014 года на фоне роста протестных настроений на Украине. Сразу после отставки он уехал из страны. В марте 2014 года Азаров и его сын стали фигурантами санкционного списка ЕС.

В начале 2015 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Азарова, экс-президента Украины Виктора Януковича и бывшего министра финансов Украины Юрия Колобова объявили в международный розыск. Азарова и Януковича заподозрили в присвоении и растрате в особо крупных размерах путем злоупотребления служебными полномочиями.

Спустя месяц бывший премьер-министр Украины призвал к созданию правительства в изгнании. По его мнению, оно могло бы «представлять интересы громадного количества людей оппозиционного направления» и «высказывать людям альтернативную точку зрения, вырабатывать концепции развития страны».

В январе 2017 года Азаров назвал условия для создания правительства в изгнании. По его мнению, эти условия должны «созреть» на самой Украине и появятся тогда, когда «правящая верхушка», которая «незаконно захватила власть», практически «не сможет осуществлять свои функции», а народ «потребует альтернативной власти».