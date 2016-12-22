В Лондоне с вокзала эвакуировали 2 тыс. человек
Общество, 01:37
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В Лондоне с вокзала эвакуировали 2 тыс. человек
В Лондоне с вокзала Паддингтон эвакуировали 2 тыс. человек из-за небольшого пожара в щитовой. Об этом говорится в сообщении службы пожарной охраны города в Twitter.
Пожар был потушен, отметили в службе. О пострадавших в результате случившегося не сообщается.
По информации Би-би-си, из-за пожара поезда ходят с задержками или отменены. На месте происшествия работают аварийные службы, в том числе Британская транспортная полиция, отмечает телеканал.
Ранее, 10 июля, на рынке Camden Lock Market в Лондоне произошел пожар. Огонь охватил крышу и три этажа здания. На место происшествия приехали десять пожарных машин, в тушении огня участвовали более 70 пожарных.