В Подмосковье в ДТП с грузовиком пострадали девять человек

В Подмосковье при столкновении грузовика и микроавтобуса пострадали девять человек. Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы главного управления МВД по Московской области.
«В Ступинском районе на 13 км трассы А-108 (Каширо-Симферопольского шоссе) произошло столкновение фуры Volvo и микроавтобуса Mercedes», — уточнил он. По информации МВД, ДТП произошло в результате «заносов полуприцепов грузового автомобиля».
Представитель пресс-службы добавил, что всех пострадавших доставили в больницу. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, отметил он.
Согласно сообщению на сайте главного управления МЧС по Московской области, на трассе А-108 в районе села Семеновское в городском округе Ступино произошло столкновение трех транспортных средств. Сообщение о ДТП поступило в ведомство в 20:10 мск, говорится в сообщении.
«Движение на участке автодороги ограничено», — добавили в МЧС.