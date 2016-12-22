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Парламент Мальты легализовал однополые браки
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Парламент Мальты легализовал однополые браки
Политика, 22:09
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Парламент Мальты легализовал однополые браки

Члены мальтийского парламента 12 июля проголосовали за легализацию однополых браков в стране. Об этом сообщает Reuters.

Таким образом, премьер-министр Мальты Джозеф Мускат выполнил свое предвыборное обещание. Мальта стала 24-й страной в мире, которая официально легализовала однополые браки.

За легализацию однополых браков выступили 66 членов парламента и всего один проголосовал против. Согласно решению парламента, слова «муж», «жена», «мать» и «отец» в законе о браке Мальты заменяются словом «супруги».

По словам премьер-министра Муската, такая формулировка была необходима, для того чтобы избежать «категоризации» вступающих в брак людей. Он также опроверг обвинения о том, что принятый закон положит конец таким праздникам, как День матери и День отца, заявив, что такие предположения «смехотворны».

«Я думаю, что это историческое голосование. Оно показывает зрелость нашей демократии и нашего общества, в котором мы все можем сказать, что мы равны», — заявил премьер-министр.

В начале июня парламент ФРГ проголосовал за легализацию однополых браков. По словам президента бундестага Норберта Ламмерта, эту инициативу поддержали 393 депутата, против выступили 226 депутатов, еще четверо воздержались.

Канцлер Ангела Меркель после голосования сообщила, что проголосовала против легализации, однако выразила надежду, что решение парламента улучшит общественный климат.

«Для меня брак в законодательстве — это брак между мужчиной и женщиной, и поэтому я проголосовала против этого законопроекта, — сказала Меркель. — Я надеюсь, что сегодняшнее голосование не только поспособствует уважению разных точек зрения, но и принесет в общество мир и сплоченность».

Теги: однополые браки , Мальта
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