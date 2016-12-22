В России продлили запрет на продажу спиртосодержащей непищевой продукции

Роспотребнадзор продлил ограничение на продажу спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием алкоголя выше 25 градусов на 90 дней. Сообщение размещено на сайте ведомства.

Роспотребнадзор указывает, что ограничение на продажу спиртосодержащей непищевой продукции позволило «снизить масштабы злоупотребления суррогатной продукцией и количество отравлений, в том числе со смертельными исходами».



В декабре 2016 года в Иркутске погибли 78 человек после употребления концентрата для принятия ванн «Боярышник» — в его составе есть метиловый спирт. По факту массового отравления возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).

После этого президент России Владимир Путин поручил ужесточить правила по обороту спиртосодержащей продукции и правила торговли медицинскими препаратами, которые содержат этиловый спирт. Запрет на продажу непищевой спиртосодержащей продукции бытового назначения вступил в действие 26 декабря 2016 года и действовал до конца июня 2017 года.

Главный санитарный врач России Анна Попова сообщала, что после вступления в силу данного запрета число погибших от отравления этанолом и спиртосодержащими жидкостями в разных регионах России снизилось на 20–50%.

В марте Попова заявила, что российские власти планируют ужесточить меры по борьбе с суррогатным алкоголем и запретить спиртосодержащие жидкости, которые используются населением в качестве дешевой замены разрешенной для продажи алкогольной продукции. Она рассказала, что в продаже появились спиртосодержащие добавки, которые продают под видом ароматизаторов для хлебобулочной продукции. Их разливают в емкости по 0,5–1,5 л. Попова отметила, что на легальный алкоголь запрет не будет действовать.

Предложение продлить сроки ограничений на продажу такой продукции было поддержано премьер-министром Дмитрием Медведевым.