Мэр Переславля-Залесского признал вину по делу о хищениях

Мэр Переславля-Залесского Денис Кошурников, которого обвиняют в превышении должностных полномочий по делу о хищении 1 млрд руб. у компании «Роснано», признал вину и раскаялся. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Александр Захарьин.

«Мой доверитель признал вину полностью и раскаялся в содеянном», — заявил адвокат, отметив, что полномочия мэра Кошурникова завершились 9 июля. Согласно решению Басманного суда Москвы, Кошурников пробудет под стражей до 16 октября.

Басманный суд Москвы арестовал Кошурникова в ноябре 2016 на два месяца. Также по делу о хищении средств «Роснано» проходят гендиректор компании «НТфарма» Евгений Султанов, отправленный на два месяца под домашний арест, и возможный учредитель этой компании Рустам Атауллаханов, заключенный под стражу.

Проект «НТфарма» предусматривал создание и строительство завода по производству вакцин и лекарственных препаратов в Переславле-Залесском. Проект предполагал производство поливалентных вакцин против гриппа, а также препарата для лечения бокового амиотрофического склероза, указывается на сайте проекта.

В ноябре 2016 года по месту жительства подозреваемых, а также в офисе «Роснано» провели обыски. «Роснано» приостановила инвестиции в проект из-за того, что у «партнеров возникли трудности с графиком платежей». Доля «Роснано» в проекте составляет 49%.

Позднее следствие предъявило Кошурникову обвинение в превышении должностных полномочий. Тогда же дело Кошурникова выделили в отдельное производство.

По данным следствия, «Роснано» с 2010 года инвестировало в компанию «НТфарма» более 1 млрд руб. в строительство мощностей для производства фармацевтики в Переславском районе Ярославской области. Следствие установило, что проект не был реализован, а выделенные средства были растрачены.

Султанов и Атауллаханов в 2011 году купили у подконтрольной Кошурникову ООО «Протэкт» земельный участок на территории национального парка «Плещеево озеро» с целью имитации выполнения работ. По информации следствия, Кошурников тогда дал разрешение на строительство без письменного согласования с Минприроды России.